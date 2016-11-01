إعلان حالة الطوارئ في ولاية أميركية بسبب انفجار في خط أنابيب للوقود

أعلن روبرت بنتلي حاكم ولاية ألاباما الأمريكية حالة الطوارئ في الولاية اليوم الثلاثاء عقب انفجار وحريق في خط أنابيب للوقود بمنطقة شيلبي كاونتي.

وجاء في بيان أصدره مكتب حاكم الولاية “تسري حالة الطوارئ من أول تشرين الثاني وحتى أول كانون الأو،ل ما لم تُلغ في وقت أقرب.”

وأضاف البيان أن الإعلان سيسهل الحصول على إعفاء مطلوب من وزارة النقل والإدارة الاتحادية لسلامة النقل لتعليق قيود اتحادية على ساعات العمل المتاحة لسائقي شاحنات نقل البنزين.