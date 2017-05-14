إعلان قائمة منتخب سورية التي ستخوض مباراة الصين في تصفيات كأس العالم

أعلن مدرب منتخب سورية للرجال بكرة القدم أيمن الحكيم اليوم قائمة المنتخب التي ستخوض مباراة الصين في الثالث عشر من حزيران القادم ضمن الدور النهائي لتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018 إضافة للمباراتين الوديتين أمام منتخب سلطنة عمان في الثاني من حزيران واليابان في السابع منه.

وضمت القائمة لأول مرة النجم السوري المحترف في نادي الأهلي السعودي عمر السومة إضافة إلى 24 لاعبا هم إبراهيم عالمة وأحمد مدنية ومحمود اليوسف وأحمد الصالح وعمرو الميداني ومؤءيد عجان وعمرو جنيات وتامر حاج محمد وخالد المبيض ومحمود المواس وفهد اليوسف وعمر خريبين وفراس الخطيب ونصوح نكده لي ومحمد زاهر الميداني ويوسف قلفا ومارديك مردكيان ونديم الصباغ وأحمد ديب وعدي عبد الجفال وعلاء شبلي وحسين جويد وهادي المصري ومحمد وائل الرفاعي على أن يتم اختيار 23 منهم قبل السفر إلى سلطنة عمان.

وكان رئيس الاتحاد الرياضي العام اللواء موفق جمعة أكد في تصريح خاص لـ سانا في الخامس عشر من نيسان الماضي أن السومة سيكون قريبا في صفوف المنتخب وأن اللاعب سيشكل إضافة نوعية للمنتخب لما يتميز به من قوة هجومية وأداء عالي المستوى وسيعزز من فرصه في التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأول مرة في تاريخه.

ويحتل منتخبنا المركز الرابع في المجموعة الأولى للتصفيات برصيد ثماني نقاط بينما يتصدر المنتخب الإيراني المجموعة ب 17 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية ب 13 نقطة ثم أوزبكستان ب 12 نقطة ويحتل منتخب الصين المركز الخامس بخمس نقاط ثم قطر في المركز الأخير بأربع نقاط وتبقى لمنتخبنا ثلاث مباريات مع الصين وقطر وإيران.