إعلان مسابقة واختبار لتعيين 83 عاملا في مشفى القامشلي

أعلنت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني عن إجراء مسابقة واختبار لتعيين عدد من المواطنين بصفة دائمة للفئات الوظيفية الأولى والثانية والرابعة والخامسة.

ووفق مدير عام الهيئة العامة الدكتور عمر العاكوب فإن العدد المطلوب للتعيين 83 عاملا وعاملة من حملة الشهادة الجامعية في التجارة والاقتصاد والتمريض والكيمياء والعلوم ومن الفئة الثانية حملة شهادة معاهد “الصحي والتجاري والإحصاء والحاسوب”، إضافة إلى معهد هندسي اختصاص كهرباء وعدد من حملة الشهادة الثانوية العامة بفروعها العلمي والأدبي والتجاري.

وأشار العاكوب إلى أن الاختبار يشمل العاملين من الفئة الرابعة والخامسة من حملة شهادة التعليم الأساسي أو شهادة مدرسة مهنية أو حرفية باختصاصات النجارة والحدادة والكهرباء.

وحددت الهيئة العامة لمشفى القامشلي الوطني بدء تقديم أوراق الاشتراك في المسابقة والاختبار يوم الخامس من شهر تشرين الثاني القادم وتستمر حتى التاسع عشر من الشهر ذاته.