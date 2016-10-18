إعلان مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص

أصدرت جامعة دمشق اليوم إعلان مفاضلة الدراسات العليا” التعليم العام والموازي” في مختلف كلياتها والمعاهد العليا فيها عدا كليات-الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندستين المعمارية والمعلوماتية والتمريض، وكذلك دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص للعام الدراسي 2016-2017.

وبينت الجامعة في إعلانها شروط القيد في السنة الأولى لدرجات الماجستير في كلياتها وإجراءات التقدم إلى دبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص وشروط التفاضل والأوراق المطلوبة.

وأشارت الجامعة إلى أن جميع طلبات الانتساب إلى مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص ودبلوم التأهيل التربوي تقدم إلى مراكز المفاضلة المعتمدة في الجامعة وفروعها اعتبارا من صباح غد ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلاثاء 31-10- 2016.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل من خلال زيارة موقع جامعة دمشق الالكتروني.