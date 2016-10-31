إعلان مواعيد إجراء المقابلات الشفهية لمسابقة العدل

أعلنت وزارة العدل اليوم عن مواعيد إجراء المقابلات الشفهية للناجحين في الامتحان التحريري المؤتمت لمسابقة الوزارة المخصصة للفئتين الأولى والثانية المعلن عنها بتاريخ 18-5-2016.

ويمكن الاطلاع على الأسماء والمواعيد من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة والصحيفة القانونية الإلكترونية.

وكانت الوزارة أجرت الامتحان التحريري المؤتمت للمتقدمين إلى مسابقة التعيين بوظيفة معاون رئيس كتاب من حملة الإجازة الجامعية “الحقوق والآداب من أقسام اللغات العربية والإنكليزية والفرنسية وكلية الإعلام”، ومن حملة الشهادة الثانوية لتعيينهم بوظيفة كتاب ضبط ونسخ إلكتروني، وذلك في الثاني والعشرين من الشهر الجاري في كلية الحقوق بجامعة دمشق.