إعلان موعد المحادثات بين الكوريتين!

أعلنت كوريا الجنوبية أن سيئول وبيونغ يانغ اتفقتا اليوم على اجراء محادثات بينهما في التاسع من الشهر الجاري.

وكانت كوريا الديمقراطية أعلنت أمس الأول أنها ستعيد فتح خط الاتصال مع كوريا الجنوبية.

وذكرت ا ف ب أن وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية المسؤولة عن ملف العلاقات مع كوريا الديمقراطية كشفت عن تلقيها رسالة عبر الفاكس من رئيس اللجنة الكورية الديمقراطية لاعادة التوحيد السلمية لكوريا ري سون غوون يقول فيها “نحن قادمون إلى منزل السلام في بانمونجوم في التاسع من كانون الثاني”.

وقال المتحدث باسم وزارة التوحيد بايك تاي هيون للصحفيين إن “المحادثات ستتطرق إلى دورة الألعاب الأولمبية في بيونغ تشانغ التي ستجري بين التاسع والخامس والعشرين من شباط القادم وكذلك إلى مسألة تحسين العلاقات بين الكوريتين”.

و”منزل السلام” هو مبنى كوري جنوبي في “المنطقة الأمنية المشتركة” أي المنطقة منزوعة السلاح .