إعلان نتائج اختبارات المتقدمين الأحرار لامتحانات «العامة» في حماة

أعلنت مديرية تربية حماة نتائج اختبارات المتقدمين الأحرار لامتحانات الشهادة الثانوية العامة بفرعيها العلمي والأدبي لطلاب المحافظة والوافدين من محافظتي إدلب والرقة جراء الاعتداءات الإرهابية.

وأشار مدير التربية يحيى منجد إلى أن عدد المتقدمين في الفرع الأدبي بلغ 3524 نجح منهم 2425 بنسبة 69 بالمئة في حين وصل عدد متقدمي الفرع العلمي إلى 852 نجح منهم 387 بنسبة نجاح بلغت 45 بالمئة ومن المتوقع أن يبدأ التسجيل مطلع كانون الأول المقبل.

من جهته بين رئيس دائرة الامتحانات في تربية حماة سعيد دندشي أن الاختبارات شملت طلابا من وافدي محافظتي الرقة وإدلب، حيث تقدم للثانوية في الفرع الأدبي عن محافظة الرقة 142 نجح منهم 98 بنسبة نجاح 68 بالمئة، أما الفرع العلمي فتقدم 320 نجح منهم 199 بنسبة نجاح 62 بالمئة وعن محافظة إدلب تقدم للاختبار عن الفرع الأدبي 158 نجح منهم 141 بنسبة نجاح 89.2 بالمئة وفي الفرع العلمي 56 نجح منهم 42 متقدما بنسبة نجاح 75 بالمئة.