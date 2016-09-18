إعلان نتائج الفحوص الفنية لمفاضلة معهدي التربية الموسيقية والتربية الفنية

أعلنت وزارة التربية نتائج الفحوص الفنية للمفاضلة الخاصة بها في معهدي التربية الموسيقية والتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية للعام الدراسي 2016-2017.

وطلبت الوزارة من الطلاب الناجحين في الفحوص الفنية لهذين المعهدين مراجعة مراكز الفحوص الفنية لملء بطاقة المفاضلة وتحديد رغبتهم الأولى مشيرة إلى أن التسجيل مستمر حتى يوم الخميس في التاسع والعشرين من أيلول الجاري.

وكانت الوزارة أعلنت في الـ 23 من آب الماضي شروط التقدم للفحوص الفنية الخاصة بالقبول في معاهد التربية الرياضية والتربية الفنية التشكيلية والتطبيقية والتربية الموسيقية للعام الدراسي 2016-2017 ولجميع المفاضلات وحددت الفترة ما بين الـ 27 من آب والأول من أيلول موعدا لتقديم طلبات الاشتراك.

ويعتمد نجاح الطالب في الفحص الفني أساساً لقبوله بموجب إحدى المفاضلات العامة والموازي وأبناء المعلمين وذوي الشهداء.