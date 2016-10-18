إغاثة حماة تطالب بتأهيل برجين بحي البارودية للأسر المتضررة من الإرهاب

دعت لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة حماة خلال اجتماعها أمس إلى الإسراع بتنفيذ أعمال تأهيل البرجين “اي و بي” في حي البارودية بمدينة حماة لنقل الاسر المتضررة جراء الاعتداءات الإرهابية والمقيمة في عدد من مدارس المحافظة نظرا للحاجة لها لمواصلة العملية التعليمية.

وأشار المجتمعون إلى ضرورة إعداد إحصائية بالأسر المتضررة المراد نقلها إلى البرجين، إضافة إلى بيان وضع الأسر المتضررة والوافدة من محافظة إدلب نتيجة الاعتداءات الإرهابية والمقيمة في مراكز الاقامة المؤقتة وتخصيصها بـ 800 سلة غذائية فضلا عن تكليف فرع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بحماة بإعداد قاعدة بيانات خاصة بالمهجرين من محافظتي إدلب والرقة بالتنسيق مع لجان المحافظتين.

كما بحث المجتمعون تأمين المخصصات الإغاثية للأسر الوافدة من بلدة معان بريف حماة الشمالي والمقيمة بشكل مؤقت في بلدة المحروسة بريف المحافظة الغربي إضافة إلى العمل على إعادة تشكيل لجنة الإغاثة في مجلس بلدة الحمراء بريف المحافظة.

وأكد محافظ حماة الدكتور غسان خلف ضرورة بذل كل الجهود للإحاطة بجميع جوانب العمل الإغاثي وإيصال المساعدات إلى مستحقيها دون استثناء والتواصل مع الوافدين ومساعدتهم على التكيف والتعرف على حاجاتهم، فضلا عن زيادة التنسيق بين الجمعيات والمنظمات الإغاثية.