إغاثة درعا تبحث آلية ترميم بعض مراكز الإقامة المؤقتة

ناقشت لجنة الإغاثة الفرعية في محافظة درعا الواقع الاغاثي بالمحافظة وسبل ايصال المساعدات الى مستحقيها الفعليين، وآلية ترميم بعض مراكز الإقامة المؤقتة لاستيعاب عدد جديد من الاسر المهجرة.

كما بحثت اللجنة خلال اجتماعها الأسبوعي أمس في صالة المجمع الحكومي بالمدينة الآلية الواجب اتباعها في حال تعدد الزوجات وتخصيص الزوجة الثانية بسلة غذائية اضافية.

وأشار محافظ درعا محمد خالد الهنوس الى ضرورة متابعة اوضاع الاسر المهجرة في مراكز الاقامة المؤقتة واجراء التراميم المطلوبة وتحسين واقع الخدمات بالمراكز بشكل مستمر والكشف الحسي عليها، من خلال لجان مشكلة من مديرية الشؤون الاجتماعية ومجلس المدينة والمكتب التنفيذي وفرع حزب البعث العربي الاشتراكي بالمحافظة، وتسليم خزانات المياه وحصص الايواء للمستحقين.