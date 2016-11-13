إغلاق سفارة واشنطن بكابل عقب هجوم باغرام

اغلقت السفارة الأمريكية في أفغانستان أبوابها السبت 12 تشرين الثاني كإجراء وقائي مؤقت عقب الهجوم الذي وقع بقاعدة “باغرام” وأسفر عن سقوط العديد من الضحايا.

ودان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الهجوم الذي شنته حركة “طالبان” ضد أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان، لكنه أكد أن ذلك لن يجعل واشنطن تحيد عن سياستها، ووصف كيري الهجوم بأنه “جبان”، قائلاً “إن هذه الأفعال الفردية لن تثنينا عن تنفيذ مهمتنا في أفغانستان”.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت السبت عن مقتل 4 أمريكيين وإصابة 16 آخرين في تفجير استهدف قاعدة “باغرام” الجوية بالقرب من العاصمة الأفغانية كابل فجر السبت 12 تشرين الثاني.

يشار إلى أن حركة طالبان نفذت في الآونة الأخيرة هجمات ضد أهداف غربية كان آخرها هجومين على مبنى القنصلية الألمانية في مدينة مزار شريف شمال البلاد، أسفرا عن مقتل شخصين وإصابة العشرات.