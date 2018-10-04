إغلاق مطار بنينا الدولي في ليبيا

أعلن رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني، إغلاق مطار بنينا الدولي بمدينة بنغازي، مشيراً إلى أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية بمطار بنينا الدولي ستعود الرحلات لمطار الأبرق.

الحكومة الليبية المؤقتة ذكرت في بيان صحفي عبدالله الثني أعلن أنه إذا لم تستقم الأوضاع الأمنية والإدارية والتشغيلية في مطار بنينا الدولي ببنغازي، في بحر أسبوع من الآن، فإن الرحلات المحلية والدولية ستعود إلى مطار الأبرق بالبيضاء.

وأضاف رئيس الحكومة أصدر تعليماته لرئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل في الحكومة المؤقتة بنقل الرحلات إلى مطار الأبرق، في حال لم تستقم الأمور في هذا المطار في بحر أسبوع.

كما طالب رئيس الحكومة الليبية المؤقتة أهالي وحكماء وعقلاء منطقة بنينا ومدينة بنغازي وضع حد لما يحدث هناك ومساندة قوى الأمن في حماية المطار ومنع الفساد الذي يحدث من خلاله تلاعب في آليات سفر الموطنين.

وحث على ضرورة الاهتمام بمنافذ البلاد وملف الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى أن مطار بنينا الدولي ببنغازي يعاني من سوء الإدارة والفساد بما يعطل مصالح الناس.