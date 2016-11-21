إغلاق منشأة بريف دمشق تصنع مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك البشري

أغلقت دورية مشتركة من عناصر حماية المستهلك بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومديرية التجارة الداخلية بريف دمشق وقوى الأمن الداخلي بالمحافظة منشأة في بلدة معربا تقوم بتصنيع دبس تمر وعنب وقمر الدين غير صالحة للاستهلاك البشري.

وأشار حسام النصر الله مدير حماية المستهلك بالوزارة إلى أن المنشأة المغلقة تضم ثلاث ورشات لا يتوافر فيها الحد الأدنى من قواعد النظافة العامة والصحة والسلامة الغذائية وهي غير مرخصة وتقوم بتصنيع وإنتاج دبس التمر بأسماء وهمية منها “ريماس والغوطة والبركة والدمعة” من تمور فاسدة ومنتهية الصلاحية ومعروضة بالهواء الطلق وبأماكن غير صحية وغير نظيفة وتعرض حياة المواطنين للخطر.

وبين النصر الله أن الكمية المضبوطة تقدر بثلاثة اطنان من دبس التمر والعنب حيث تمت مصادرة جميع المواد وأدوات ومعدات الغش وإحالة المخالفين إلى الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة.

بدوره أوضح لؤي سالم مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أنه تتم متابعة سحب المنتجات العائدة للمنشأة المذكورة في الأسواق من خلال دفاتر الفواتير وكشوف الحساب والبيانات التي ضبطت ضمن المنشأة.

وضبطت أمس مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق ست ورشات لصناعة القشطة في مدينة جرمانا يقوم أصحابها بعملية الغش في إنتاج المادة من خلال إضافة مادتي النشاء وبودرة الحليب.