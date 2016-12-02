إغلاق ميناء طرطوس ومصب النفط في بانياس

أغلق ميناء طرطوس ومصب النفط ببانياس مساء أمس في وجه الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية السائدة واشتداد سرعة الرياح التي وصلت في بعض هباتها إلى أكثر من 35 عقدة.

وذكر مدير الموانىء البحرية المهندس ميثم ابراهيم اليوسف، اليوم، أن إغلاق الميناء والمصب “يأتي حرصا على سلامة السفن والمراكب البحرية” حيث تم إيقاف الحركة الملاحية تماما من وإلى الميناء والمصب متوقعا استمرار هذه الفعالية الجوية حتى مساء اليوم.

وبلغت كميات الأمطار الهاطلة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في مدينة طرطوس 73 مم والقدموس 84 مم والشيخ بدر 80 مم وصافيتا 79 مم والدريكيش 74مم ومشتى الحلو 71مم وبانياس 50 مم.