إغلاق وتغريم عدد من المحلات التجارية بدمشق تبيع بضائع مهربة

أغلقت المديرية العامة للجمارك عددا من المحلات التجارية في مناطق المالكي وكفرسوسة والقصاع والطلياني وأبو رمانة والمزة والروضة والشعلان بمدينة دمشق لوجود بضائع مهربة ذات منشأ أجنبي لديها.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم أن البضائع المضبوطة تنوعت بين مواد غذائية ومستحضرات تجميل والبسة وأحذية وسجاد وبلغت قيمة غراماتها نحو 115 مليون ليرة سورية.

وتأتي هذه الاغلاقات والضبوط ضمن الحملة الشاملة والمستمرة التي تم إطلاقها مؤخرا بهدف مكافحة التهريب على المنافذ الحدودية وفي جميع المناطق داخل وخارج المدن وفي الأسواق التجارية.