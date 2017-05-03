إغلاق 8 منشآت لصناعة الألبان والأجبان في حماة

أغلقت مديرية التجارة الداخلية بحماة 8 منشآت لتصنيع وتخزين الألبان والأجبان لارتكابها مخالفات وتجاوزات، وذلك في أحياء القصور والمزارب وقرية صماخ.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لمحافظ حماة الدكتور محمد الحزوري على هذه المنشات التي تبين ارتكاب أصحابها والقائمين عليها مخالفات تتعلق باستخدام مواد سامة “سبيداج وحبيبات بلاستيكية” في التصنيع، ومخالفتها للمواصفات المطلوبة في تصنيع وإنتاج مواد الاجبان والألبان ومشتقاتها وذلك بإضافة مواد النشاء والحليب المجفف والزبدة عن طريق مجانستها مع بعضها بهدف الغش والربح غير المشروع.

المحافظ أكد ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمنشآت الصناعية والتجارية لمحاربة الفاسدين الذين يلجؤون للغش والتلاعب بقوت المواطنين.

كما أشار إلى أن المحافظة لن تتوانى عن إغلاق أي محل أو منشآة يثبت تلاعبها في تصنيع وإنتاج أي مادة سواء كانت غذائية أو غيرها.