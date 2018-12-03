إفشال تسلل واعتداء على نقاط عسكرية في صوران بريف حماة الشمالي

أفشلت وحدة من الجيش العربي السوري محاولة مجموعة إرهابية من تنظيم جبهة النصرة التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية عاملة في ناحية صوران بريف حماة الشمالي في خرق جديد لاتفاق المنطقة منزوعة السلاح في إدلب.

وأفادت تقارير من حماة بأن وحدة من الجيش العربي السوري رصدت تحركات إرهابيين من تنظيم “جبهة النصرة” في محيط بلدة مورك قرب الحدود الإدارية لمحافظة إدلب وذلك بغية شن اعتداء على نقاط عسكرية متمركزة في تل بزام ومحيطه شمال بلدة صوران.

وأشارت إلى أنه تم التعامل مع محاولة التسلل برمايات مدفعية أدت إلى إيقاع خسائر مؤكدة في صفوف الإرهابيين ما أجبر من تبقى منهم على الفرار باتجاه بلدة مورك.

وأحبطت وحدات من الجيش أمس محاولتي تسلل مجموعات ارهابية انطلاقا من جنوب كل من قرية الزكاة وبلدة اللطامنة باتجاه نقاط عسكرية متمركزة في المنطقة لحماية البلدات الآمنة في ريف حماة الشمالي وأوقعت في صفوف الإرهابيين خسائر بالأفراد.