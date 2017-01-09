إفشال محاولة تسلل لمرتزقة السعودية في اليمن..وقتلى وجرحى في صفوفهم

تمكن الجيش اليمني واللجان الشعبية من إفشال محاولة تسلل لمرتزقة العدوان السعودي باتجاه مواقع الجيش اليمني في وادي شواق بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف، وتم قتل عددا منهم.

وفي صنعاء تصدت قوات الجيش واللجان لمرتزقة العدوان غرب منطقة المدفون وشمال القتب في مديرية نهم وألحقت بهم خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما قتل وأصيب آخرون من المرتزقة بنيران مدفعية الجيش واللجان الشعبية.

كما تم إعطاب ثلاث آليات عسكرية لنظام بني سعود في مثلث الركبة بجيزان إثر قصف مدفعي مركز استهدف موقع تجمع آلياتهم العسكرية ومرابض مدفعية لهم خلف ملحمة وموقع قائم زبيد.

هذا وأفاد مصدر عسكري بأن طيران العدوان السعودي شن ست غارات على السلسلة الجبلية في العمري وغارة سابعة على معسكر الإمام بذباب في تعز و19 غارة على مديرية المخاء خلال الساعات الماضية.