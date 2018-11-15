إفشال محاولتي تسلل باتجاه نقاط عسكرية وقرى آمنة في ريف حماة الشمالي

تمكنت وحدات من الجيش العربي السوري، العاملة في حماة، من إحباط محاولتي تسلل لإرهابيين باتجاه نقاط عسكرية وبلدات آمنة في الريف الشمالي الغربي، قرب الحدود الإدارية لريف إدلب الجنوبي، على أطراف المنطقة منزوعة السلاح.

وحدة من الجيش، مرابضة في أطراف بلدة زلين بريف محردة الشمالي، رصدت محاولة تسلل لمجموعة إرهابية من ميليشيا “كتائب العزة” في محيط اللطامنة باتجاه نقاط عسكرية ومزارع آمنة، تعاملت معها برمايات دقيقة، أسفرت عن إحباط محاولتهم بعد إيقاع إصابات مباشرة في صفوفهم.

وعلى المحور ذاته، نفذت وحدة من الجيش المرابضة في محيط قرية تل ملح ضربات مدفعية باتجاه مجموعات إرهابية كانت تتسلل من غرب بلدة الزكاة وحصرايا باتجاه المناطق الآمنة، للاعتداء على نقاط تمركز تابعة للجيش.

الرمايات الدقيقة أجبرت الإرهابيين المتسللين على الفرار باتجاه أوكارهم وبؤرهم على أطراف المنطقة منزوعة السلاح، وإيقاع عدد منهم قتلى ومصابين وتدمير أسلحة وذخائر كانت بحوزتهم.