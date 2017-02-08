إقالة أكثر من 4000 موظف تركي بذريعة محاولة الانقلاب

تستمر حملة الاعتقالات والإقالات التي يشنها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على خلفية الانقلاب الذي شهدته تركيا منتصف تموز الماضي، حيث أقالت سلطات النظام حوالي 4500 موظف.

مصادر إعلامية ذكرت أنه بين المقالين من الوظيفة العامة وعددهم 4464 موظفا هناك 2585 موظفا في وزارة التربية، و893 في الدرك، و10 في محكمة النقض، و10 في المجلس الأعلى للانتخابات، و88 في شبكة التلفزيون العامة “تي أر تي”، بالإضافة إلى 330 أستاذا جامعيا من أعضاء مجلس التعليم العالي بينهم إبراهيم كابوغلو الذي يعتبر أحد أشهر رجال القانون الدستوري في البلاد.

الجدير ذكره، أن نظام أردوغان تذرع بمحاولة الانقلاب وشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته، وقام خلالها باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء، وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية، وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.