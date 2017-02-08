إقالة أكثر من 4000 موظف تركي بذريعة محاولة الانقلاب

Turkish riot police officers escort suspected members of the Islamic State group at a hospital for a medical check-up on the second day of their custody on July 11, 2015 in Istanbul. Turkey on July 10 detained 21 suspected members of the Islamic State group, including three foreigners, in a major operation in several cities including Istanbul, state media said. The detainees are suspected of helping the jihadist group recruit people from Europe as well as helping them travel to Syria, the official Anatolia news agency said. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

تستمر حملة الاعتقالات والإقالات التي يشنها رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان على خلفية الانقلاب الذي شهدته تركيا منتصف تموز الماضي، حيث أقالت سلطات النظام حوالي 4500 موظف.

مصادر إعلامية ذكرت أنه بين المقالين من الوظيفة العامة وعددهم 4464 موظفا هناك 2585 موظفا في وزارة التربية، و893 في الدرك، و10 في محكمة النقض، و10 في المجلس الأعلى للانتخابات، و88 في شبكة التلفزيون العامة “تي أر تي”، بالإضافة إلى 330 أستاذا جامعيا من أعضاء مجلس التعليم العالي بينهم إبراهيم كابوغلو الذي يعتبر أحد أشهر رجال القانون الدستوري في البلاد.

الجدير ذكره، أن نظام أردوغان تذرع بمحاولة الانقلاب وشن حملة انتقامية واسعة في مختلف أنحاء البلاد بهدف التخلص من كل مناهضي سياساته، وقام خلالها باعتقال وإقالة آلاف العسكريين ومسؤولي الشرطة ورجال القضاء، وتسريح عشرات الآلاف من العاملين في مختلف المؤسسات التركية، وإغلاق عدد كبير من وسائل الإعلام.

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