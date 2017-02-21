إقبال على زراعة النباتات الطبية والعطرية في منطقة الغاب

وصلت المساحات المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية في الأراضي الواقعة تحت إشراف عمل الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بحماة منذ بدء عمليات الزراعة ولغاية تاريخه إلى 3868 هكتاراً من أصل الخطة المقررة للموسم الحالي والبالغة 1280 هكتاراً.

وأوضح مدير الثروة النباتية في الهيئة وفيق زروف أن سبب زيادة المساحات المزروعة بهذه المحاصيل هو كثرة الأمطار التي هطلت خلال فصل الشتاء الحالي وانخفاض مستلزمات إنتاجها مقارنة بالمحاصيل الأخرى، مبيناً أن زراعة النباتات الطبية والعطرية أصبحت تلقى رواجاً جيداً عند مزارعي منطقة الغاب خلال السنوات الأخيرة بسبب عائدها المادي الجيد.

ولفت زروف إلى أن المساحات المزروعة بالنباتات الطبية والعطرية تضمنت 3670 هكتاراً بمحصول حبة البركة و140 هكتاراً بالكمون و58 هكتارا بالشمرة واليانسون، مشيراً إلى أن زراعة هذه المحاصيل تستمر عادة حتى أواخر الشهر الجاري.