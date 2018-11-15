إقبال لمزارعين السويداء على شراء بذار القمح

أعل مدير فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء عن وجود إقبال من المزارعين لشراء بذار القمح للبدء بتنفيذ العمليات الزراعية للموسم الحالي خلال الأيام القادمة.

وبين مدير الفرع المهندس وائل الطويل في تصريح له اليوم أن كميات بذار القمح المباعة لغاية تاريخه بلغت 500 طن من صنفي القمح (شام 3 ودوما 1).

وعزا الطويل هذا الإقبال إلى الأمطار المبشرة خلال الأيام الماضية والمشجعة على الزراعة، إضافة إلى استقرار الأوضاع الأمنية في العديد من المناطق الحدودية بالمحافظة، مبينا أن كميات البذار المعقمة المتوافرة لدى الفرع جيدة وتلبي احتياجات المزارعين.

ولفت الطويل إلى مواصلة فرع المؤسسة التعاقد مع المزارعين من القطاعين التعاوني والخاص لزراعة مساحات من بذار القمح صنفي شام 3 ودوما 1 بغية تنفيذ الخطة الإنتاجية لتأمين البذار اللازمة من القمح للمزارعين لزراعته خلال المواسم القادمة.

وتبلغ الخطة المعتمدة من مديرية الزراعة للموسم الحالي للقمح زراعة 32444 هكتارا.