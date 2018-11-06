إقبال واسع على الأجنحة السورية في معرض الصين للواردات

لاقت أجنحة المعرض السوري المشاركة في معرض الصين الدولي الأول للواردات في شنغهاي إقبالا واهتماما كبيرين من زوار المعرض والمشاركين نظرا للموقع التاريخي والجغرافي والمناخي الذي تتميز به سورية.

وتشارك سورية في فعاليات المعرض بوفد من رجال الأعمال يمثلون21 شركة تعرض خلاله منتجات مختلفة بينها الزراعية والغذائية إضافة إلى الزيوت والحلويات والقهوة والصابون والمستحضرات النباتية.

وتم توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية بين سورية والصين بالإضافة الى بعض اتفاقيات التبادل التجاري مع عدد من شركات الدول المشاركة.

ويعتبر المعرض الذي افتتح أمس وتشارك فيه 3000 شركة ويستمر خمسة أيام الأول في العالم المتخصص بالواردات ويحتضن معارض للدول والشركات بالتزامن مع انعقاد منتدى هونغتشياو الاقتصادي والتجاري الدولي.

ومن المقرر أن يحضر المنتدى المرافق للمعرض أكثر من 2000 مسؤول حكومي وقادة المنظمات الدولية ورواد أعمال وأكاديميون بارزون من أكثر من 130 دولة.