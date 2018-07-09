إقبال واسع على مهرجان «صنع في سورية» بحلب

وصل عدد زوار فعاليات مهرجان “صنع في سورية” في دورته الـ68 المقام في المدينة الرياضية بحلب خلال ثمانية أيام مضت إلى نحو 350 الف زائر.

وأشار سليمان الحموي إلى الإقبال الكبير الذي شهده المهرجان وعروض التخفيضات التي وصلت إلى 50 بالمئة بينما اعتبر مضر عبد الباري صاحب شركة الصفوري ومحارم ديمة أن المهرجان أختصر المسافة بين المنتج والمستهلك.

أحمد دوابي صاحب شركة ماكسيكان للألبسة النسائية أكد أن المهرجان يحمل رسالة للعالم بأن المنتج السوري المحلي جيد بينما رأى كرم أدلبي مدير عام شركة لمار الذهبية أن عروض الأسعار سبب ازدحام الزوار.

وعبر عدد من المواطنين عن فرحتهم بإقامة المهرجانات الهادفة التي تنعش الاقتصاد المحلي من جانب وتأمن حاجيات المنزل بأسعار تتناسب مع كل شرائح المجتمع من جانب آخر.