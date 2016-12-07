إقرار أسس تعيين أعضاء الهيئة التدريسية بالكليات التطبيقية

أقر المجلس الأعلى للتعليم التقاني أسس تعيين أعضاء الهيئة التدريسية والفنية في الكليات التطبيقية وناقش شروط قبول أوائل المعاهد في الكليات المقابلة، إضافة إلى دراسة المساعدات الامتحانية.

وأكد الدكتور عاطف نداف وزير التعليم العالي خلال ترأسه اجتماع المجلس أهمية الارتقاء بأداء المعاهد التقانية لتأخذ دورها الفعال في عملية التنمية والبناء في سورية وتأهيل الكوادر البشرية الشابة المؤهلة تقنيا حسب احتياجات سوق العمل المتغيرة ورفدها بالمهارات والكفاءات.

وتداول أعضاء المجلس مقترحا لتعيين نسبة من خريجي المعاهد التقانية في الجهات العامة تمهيدا لعرضه على رئاسة مجلس الوزراء.