إقرار موازنة 28 مجلسا بلديا للعام المقبل في السويداء

أقر المكتب التنفيذي لمجلس محافظة السويداء خلال جلسته اليوم موازنات 28 مجلسا بلديا للعام القادم.

ووافق المكتب على إضبارة العقد المتضمن تنفيذ مشروع مد طبقة مجبول إسفلتي لطريق شرق اوتستراد دمشق السويداء بكلفة 21 مليون ليرة وتعبيد طريق بقرية صما البردان بكلفة نحو 3 ملايين ليرة وتخصيص إعانة بقيمة 683ر2 مليون ليرة لنقل خط توتر كهربائي فوق مبنى مخبز قرية الثعلة. إضافة لموافقته على توريد متممات محولة كهربائية لتغذية المنطقة الصناعية ببلدة القريا.

وكان المكتب وافق خلال جلسته الماضية على تنفيذ مشروعات بناء خزان مياه للمنطقة الصناعية في بلدة شقا بكلفة 382 ر18 مليون ليرة وتعبيد وتزفيت طرق في بلدية عتيل بكلفة 987ر21 مليون ليرة.