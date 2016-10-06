إقرار «50» مليونا تعويضات للمتضررين من الصقيع

أقرت اللجنة الفنية المركزية لصندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية المبالغ المقرر توزيعها على المزارعين المتضررين جراء موجة الصقيع نهاية كانون الثاني الماضي في محافظتي طرطوس وريف دمشق.

وبين محمد أحمد البحري مدير الصندوق أن اللجنة أقرت صرف 50 مليون ليرة كتعويض على 1598 مزارعا متضررا نتيجة موجة الصقيع التي وقعت بتاريخ 28-1-2016 وأصابت محاصيل البطاطا والكوسا والفول الأخضر بالضرر في سهل عكار والقطاع الجنوبي من طرطوس ومحصول القرنبيط في منطقة القطيفة بريف دمشق .

واشار البحري إلى أن هناك أسسا تنظم عمليات تقدير الأضرار والتعويض منها أن تكون نسبة الضرر على مستوى الفلاح أكثر من 50 بالمئة وعلى مستوى القرية أو المنطقة الإدارية أو المحصول أكثر من 5 بالمئة ويكون مقدار التعويض 5 بالمئة من تكلفة الإنتاج، إذا تراوحت نسبة الضرر بين 60 و69 بالمئة و7 بالمئة، من تكلفة الإنتاج إذا تراوحت نسبة الضرر بين 70 و 89 بالمئة و10 بالمئة من تكلفة الإنتاج إذا تراوحت نسبة الضرر بين 90 و100 بالمئة .