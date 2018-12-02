إكثار البذار بالسويداء.. تعاقد لزراعة نحو 16 ألف دونم بمحصول القمح

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالسويداء عمليات التعاقد مع المزارعين لزراعة محصول القمح لتنفيذ الخطة الإنتاجية الإكثارية للموسم الزراعي 2018-2019.

وأشار مدير الفرع المهندس وائل الطويل إلى أن المساحات المتعاقد عليها بلغت نحو 16 ألف دونم وشملت أراضي في المناطق المستقرة مطريا وتم توفير 233 طنا من البذار صنفي دوما 1 وشام 3 لزراعتها.

ولفت الطويل إلى مواصلة الفرع توزيع البذار على المزارعين للموسم الحالي لتنفيذ الخطة الزراعية حيث بلغت الكميات الموزعة حتى الآن 700 طن من بذار القمح صنفي شام 3 و دوما 1 و63 طنا من بذار الشعير صنفي فرات 2 و 3.

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