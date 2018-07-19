إكثار الحسكة… الانتهاء من عمليات تسويق القمح والشعير

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بالحسكة اليوم انتهاء عمليات تسويق محصولي القمح والشعير من الفلاحين الذين تعاقد معهم على استلام إنتاجهم للموسم الحالي وبلغ اجمالي الكمية المستلمة 3615 طنا.

مدير فرع المؤسسة عايد الحسين أشار إلى أن الكمية المستلمة تضمنت 3090 طنا من القمح و525 طنا من الشعير من إنتاج العام الحالي إضافة إلى كمية 110 أطنان مدورة من العام الماضي وهي قريبة من خطة الاستلام البالغة 4000 طن مشيرا إلى أن الفرع سيقوم بغربلة وتعقيم الحبوب المستلمة خلال الأسبوع القادم لتكون جاهزة كبذار مغربلة ومعقمة.

وبين أن إجمالي قيم الحبوب المسوقة من قبل الفلاحين لفرع المؤسسة يبلغ 772 مليون ليرة تم صرف 690 مليون ليرة منها وسيتم استكمال صرف المتبقي مطلع الأسبوع القادم موضحا أن الفرع يقوم بصرف قيم الحبوب المسوقة مضافا إليها مكافأة تشجيعية تتراوح بين 25 و30 بالمئة من قيمة الإنتاج المسوق.