إكثار بذار الحسكة يعلن عن بدء التعاقد مع الفلاحين للموسم القادم

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في الحسكة عن بدء قبول طلبات المزارعين الراغبين بالتعاقد مع الفرع لإنتاج بذار القمح والشعير للموسم الزراعي القادم.

وأوضح مدير الفرع المهندس عايد الحسين في تصريح له أن الطلبات تقدم إلى مقر الفرع بمدينة الحسكة، مشيرا إلى أن خطة الفرع تتضمن التعاقد لزراعة 75 الف دونم لمحصول القمح و 1500 دونم لمحصول الشعير في مناطق الاستقرار الزراعي الأولى والثانية والثالثة بغية تامين بذار محسنة للموسم بمواصفات جيدة للموسم القادم.

وبلغت كميات القمح المسوقة من الفلاحين المتعاقدين مع الفرع للموسم الحالي 3090 طنا من القمح و525 طنا من الشعير وبلغ إجمالي قيم الفواتير التي صرفها الفرع 772 مليون ليرة سورية.