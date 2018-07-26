إكثار بذار حماة.. إنهاء استلام محصولي القمح والشعير من الحقول الإكثارية

أنهى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة اليوم عمليات استلام محصولي القمح والشعير من الحقول الإكثارية المتعاقد معها للموسم الزراعي الحالي.

وأوضح مدير فرع المؤسسة المهندس عبد الغني الأسود أن الكمية النهائية التي استلمها الفرع بلغت 7355 طنا من القمح و2235 طنا من الشعير مبينا أنه يتم حاليا غربلة وتعقيم القمح المستلم من الفلاحين وتخزينه في المستودعات ليتم توزيعه على المزارعين الموسم المقبل.

ولفت الأسود إلى أن الفرع يواصل عمليات الاكتتاب على بذار البطاطا الأجنبية المستوردة للعروتين الربيعية والصيفية حيث تم لغاية اليوم الاكتتاب على 16 طنا مشيرا إلى أن الاكتتاب مستمر حتى الثاني من آب المقبل.

وكان فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار بحماة استلم خلال الموسم الزراعي الماضي 3626 طنا من القمح و2650 طنا من الشعير من الحقول الإكثارية المتعاقد معها.