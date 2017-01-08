إكثار بذار درعا: استمرار التوزيع حتى منتصف الشهر الجاري

يواصل فرع المؤسسة العامة لاكثار البذار بدرعا استجرار بذار القمح المغربل والمعقم لتغطية الموسم الزراعي 2016/2017، وذلك حتى منتصف الشهر الجاري.

واوضح مدير الفرع المهندس غازى الناصيف ان الكميات المباعة للفلاحين من بذار القمح منذ بدء عمليات التوزيع في شهر تشرين الاول الماضي حتى اليوم بلغت نحو 1148 طنا ومن بذار الشعير 62 طنا، ومن بذار الحمص 8 اطنان، لافتا الى الاسعار التشجيعية للبذار مقارنة مع القطاع الخاص فضلا عن مواصفات البذار المحسنة التى تتفوق على كل اصناف البذار الموجودة في السوق.

وأضاف ان الفرع ترك باب التعاقد مفتوحا لزراعة الحقول الاكثارية في المناطق الآمنة، حيث بلغت الكميات المتعاقد عليها من بذار القمح 762 طنا و من بذار الحمص 12 طنا.