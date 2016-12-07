إكثار حماة يتعاقد مع فلاحي الحقول لإنتاج «14» ألف طن من بذار القمح

أعلن مدير فرع المؤسسة العامة لاكثار البذار بحماة المهندس موفق العبود أنه تم التعاقد مع عدد من فلاحي المحافظة لزراعة حقول اكثارية تسهم في انتاج بذار محصولي القمح والشعير للموسم الزراعي المقبل.

وأوضح العبود أن خطة التعاقد المقررة تتضمن زراعة مساحة 2908 هكتارات بمحصول القمح، بهدف انتاج نحو 14 الف طن مقابل زراعة 3655 هكتارا بمحصول الشعير لانتاج 7500 طن، مبينا أن عمليات الزراعة للمحصولين في الحقول الاكثارية تبدأ فعليا الاسبوع المقبل.

ولفت الى أنه تم تشكيل لجنة مؤلفة من عدد من المهندسين الزراعيين المتخصصين بشؤون محصولي القمح والشعير لمتابعة عمليات الزراعة في الحقول الاكثارية ابتداء بخدمات الزراعة من التسميد والري وانتهاء بعمليات الحصاد، بما يضمن انتاج أكبر كمية من المحصول بأقل التكاليف.