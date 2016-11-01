إكثار درعا يبدأ بيع البذار للفلاحين

بدا فرع إكثار البذار بدرعا بيع البذار المغربلة والمعقمة للفلاحين بسعر 136 ليرة للكيلو الواحد من القمح و 125 ليرة للشعير و 610 ليرات للكيلو الواحد من بذار الحمص.

وبين مدير الفرع المهندس غازي الناصيف ان الفرع رفد جمعيتي الصنمين وقيطا الفلاحية بنحو 76 طنا من بذار القمح المغربل والمعقم، ولديه رصيد من القمح يصل إلى 3500 طن لتغطية احتياجات الفلاحين في الموسم الزراعي 2016-2017، ونحو 2500 طن من القمح الخام.

وأشار إلى ان الفرع شحن لصالح منظمة الأغذية والزراعة الفاو 1060 طنا من بذار القمح، تنفيذا لعقد معها لتوزيعها على الفلاحين المتضررين جراء الإرهاب في محافظتي ريف دمشق وحمص، كما يجهز الآن نحو 1200 طن تنفيذا لعقد جديد مع نفس المنظمة، مبينا ان للفرع عقودا مع الفلاحين لزراعة 600 طن من القمح نفذ منها 270 طنا ونحو 100 طن من الشعير وأربعة اطنان من الحمص.