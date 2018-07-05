إكسبو يختتم فعالياته.. مكي: انتصارات جيشنا وفرت الأمن والأمان لصناعتنا الوطنية

البعث ميديا

بنجاح متميز اختتمت فعاليات معرض فود إكسبو للصناعات الغذائية والتعبئة والتغليف بدورته الرابعة عشرة يوم الجمعة والذي أقيم خلال الفترة من 26 حتى 29 حزيران على أرض مدينة المعارض الجديدة وذلك بمشاركة أكثر من ستين شركة وطنية، حيث شهد إقبالا متميزا من قبل رجال الأعمال والزبائن والجمهور، وهو من أضخم وأهم المعارض المتخصصة بالأغذية في سورية.

وصرح السيد حسام مكي المدير العام لمؤسسة مكي للصناعات الغذائية والحلويات، عضو مجلس الاعمال السوري الروسي، وعضو غرفتي التجارة والصناعة بدمشق أن المؤسسة سبق وأن شاركت بنجاح في هذا المعرض خلال دوراته السابقة وغيره من المعارض الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن جناح المؤسسة يضم أنواعا فاخرة ومتميزة من الحلويات والبسكويت والشكولاتة والتي ترضي أذواق الجمهور داخل وخارج سورية لجهة الجودة والسعر المنافس وتم توقيع عدة عقود وصفقات كبيرة مع زبائن كثر.

وأضاف مكي إن الصناعات الغذائية في سورية تعتبر من أهم القطاعات المرتبطة بالعديد من القطاعات الأخرى، وخاصة الزراعة، مشيرا إلى أنه قد بدأت تعود تلك الصناعة إلى ألقها بقوة بعد الانتصارات الكبيرة التي حققها جيشنل الباسل على العصابات الإرهابية المسلحة التي كانت تعيث فسادا في مناطق الإنتاح الزراعي والصناعي، فدارت بعد تلك الانتصارات عجلة الإنتاج وازدادت وتأئر التصدير ونشطت حركة المعارض.

ولفت مكي إلى أنه رغم الظروف الاقتصادية والعسكرية والحرب الكونية على سورية والحصار الجائر عليها فلم تتوقف إقامة المعارض داخل وخارج سورية والتي تلاقي إقبالا ونجاحا كبيرا من المهتمين والزوار وإننا مستمرون بالإنتاج وإقامة المعارض رغم كل ظروف الأزمة، وأملنا كبير بقيادتنا وجيشنا الباسل أن يدحر الإرهاب من كل المتاطق ويعود اقتصانا إلى نشاطه وألقه إلى ما كان عليه قبل الأزمة، خاصة بعد أن بدأت موشرات النصر الكامل تظهر مع انتهاء السنة و وتحرير كامل الأراضي السورية.