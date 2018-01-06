إلغاء ودية منتخب سورية الأولمبي والمنتخب الماليزي

يواصل منتخب سورية الأولمبي تدريباته في مدينة كونشان الصينية استعدادا لنهائيات كأس آسيا للمنتخبات تحت 23 عاما والتي يستهلها أمام نظيره الاسترالي يوم الخميس القادم عند الساعة العاشرة صباحا.

وفي حديث لوكالة سانا قال المنسق الإعلامي للمنتخب محمد عباس إن “مباراة منتخبنا الودية مع نظيره الماليزي ألغيت بسبب إغلاق الطرقات بين مدينة كونشان مكان إقامة منتخبنا ومدينة نانجينغ مكان إقامة المنتخب الماليزي نظرا للأحوال الجوية وتراكم الثلوج”.

وأوضح عباس أن لاعبي المنتخب يواصلون تدريباتهم الصباحية في صالة اللياقة البدنية أما المسائية فتكون داخل الملعب مع مجموعة من الجمل التكتيكية إضافة إلى بعض المحاضرات النظرية بإشراف المدرب حسين عفش ومساعديه عبد القادر الرفاعي وأنس صابوني.

ويلتقي منتخبنا في المباراة الأولى نظيره الأسترالي يوم الخميس القادم عند الساعة العاشرة صباحا بينما يلعب مع كل من كوريا الجنوبية وفيتنام في الرابع عشر والسابع عشر من الشهر نفسه على التوالي وكلتاهما بالتوقيت نفسه عند الساعة الواحدة والنصف ظهراً.

وتتألف بعثة المنتخب من جمعة الراشد مديرا للمنتخب وموفق فتح الله إدارياً عاماً وحسين عفش مدرباً وعبد القادر الرفاعي وأنس صابوني مساعدين للمدرب وسالم بيطار مدربا لحراس المرمى وجودت نحلاوي إدارياً ومحمد عباس منسقاً إعلامياً ومنصور الشحاف معالجا فيزيائيا وأحمد شعبان مسؤول تجهيزات ومن اللاعبين.. أحمد كنعان وخالد إبراهيم وطلال الحسين ومؤمن ناجي وخالد كردغلي ومحمد فارس أرناؤوط وجهاد بسمار وعبد الله جنيات وأحمد عليان ويوسف الحموي وزكريا حنان ومحمد مرمور وأحمد الأشقر وأحمد غلاب وحمزة محناية ومحمد عنز وزيد غرير وطارق هنداوي ومحمد رأفت مهتدي وشادي الحموي وعبد الرحمن بركات وأحمد الأحمد وعبد الهادي شلحة.