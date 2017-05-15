إلقاء القبض على إرهابي سوري يتاجر بالأسلحة في لبنان

قبض الأمن العام اللبناني على إرهابي سوري بجرم الاتجار بالأسلحة الحربية ونقلها إلى التنظيمات الإرهابية.

وذكرت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها اليوم : إنه ”في إطار متابعة نشاطات المجموعات الإرهابية والخلايا النائمة التابعة لها وبناء لإشارة النيابة العامة المختصة أوقفت المديرية العامة للأمن العام إرهابيا يحمل الجنسية السورية”.

وأضافت.. إن الإرهابي اعترف بما نسب إليه وبأنه يتواصل مع تجار أسلحة وإرهابيين لتأمين صواريخ وبنادق وذخائر حربية لصالح التنظيمات الإرهابية المسلحة متخذا من مكان إقامته محطة لإيداع هذه الأسلحة والذخائر تمهيدا لنقلها إلى جرود عرسال”.

ووفقا لبيان المديرية فانه بعد انتهاء التحقيق معه أحيل إلى القضاء المختص والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.