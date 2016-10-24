إليكم أفضل الأطعمة الغنية بـ”الكالسيوم”

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندي”بولد سكاي” أن الكالسيوم واحد من أغنى مصادر المعادن المهمة للغاية بالنسبة للمرأة خلال فترة المراهقة لنمو العظام وعند الكبر يحمي من مرض هشاشة العظام، لكن لا تفضل الكثيرات من النساء تناول اللبن الذي يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم.
وفي هذا الإطار يقدم التقرير أطعمة غنية بالكالسيوم بديلة للأشخاص غير المحبين لشرب اللبن، وتتضمن الآتي:
- بذور السمسم: هي واحدة من أفضل مصادر الكالسيوم، و أيضا غنية بالمواد المغذية الأخرى مثل الفيتامينات والزنك والمغنيسيوم، كما أن إضافة ملعقة كبيرة من بذور السمسم إلى النظام الغذائي اليومي يساعد على تعويض الجسم عن كوب واحد من اللبن.
- الفاصوليا البيضاء: ليست مجرد غنية بالكالسيوم، ولكنها واحدة من البقوليات الأكثر أهمية التي تحتوي على المواد المغذية الأخرى مثل حمض الفوليك والفيتامينات والألياف.
- الثوم: مصدر ممتاز للمواد الغذائية مثل الكالسيوم والفيتامينات، وهو أيضا يحتوي على مواد مضاد للأكسدة هامة، وإضافة الثوم إلى الطعام يوميا يساعد في بناء مستوى الكالسيوم في الجسم.
- سمك السلمون: بالنسبة للأشخاص الذين لديهم حساسية من اللبن، يمكن أن يتناولوا سمك السلمون، فهو مصدر غني للكالسيوم، وكذلك فيتامين B1