إليكم أفضل الأطعمة الغنية بـ”الكالسيوم”

وفقا لتقرير نشره الموقع الهندي”بولد سكاي” أن الكالسيوم واحد من أغنى مصادر المعادن المهمة للغاية بالنسبة للمرأة خلال فترة المراهقة لنمو العظام وعند الكبر يحمي من مرض هشاشة العظام، لكن لا تفضل الكثيرات من النساء تناول اللبن الذي يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم.

وفي هذا الإطار يقدم التقرير أطعمة غنية بالكالسيوم بديلة للأشخاص غير المحبين لشرب اللبن، وتتضمن الآتي: