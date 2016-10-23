إليكم أهم الأطعمة الغنية بفيتامين C

ذكر الموقع الأمريكي “Health “ أن تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، لا تقيك من برد الشتاء لكنه يساعد على التقليل من أعراضه ومدة الإصابة به.

ومن الأطعمة الغنية بفيتامين C التي لا يعلم الكثيرون بمعدل أكثر من البرتقال الذي يحتوي على 69.7 ملغ من الفيتامين وتتضمن هذه المأكولات الاتي:

الفلفل الحار: نصف كوب من الفلفل الحار المفروم أو المكعبات يحتوي على 107.8 ملغ من فيتامين C، بالإضافة إلى أن الباحثين في جامعة بافلو اكتشفوا أنه يساعد في تخفيف آلام المفاصل والعضلات.

الفلفل الأحمر: اتضح أن كوب من الفلفل الأحمر المفروم يحتوي على 3 أضعاف ما يحتوي عليه البرتقال 190 ملغ من فيتامين C، بالإضافة أنه مصدر كبير لـ”فيتامين أ” الذي يقوي صحة العين.

الفلفل الأخضر: كوب من الفلفل الأخضر المفروم يحتوي 120 ملغ من فيتامين C، ويظل هو 200% من الموصى به إعطائك الكمية المطلوبة من الفيتامين، ويحتوي الفلفل الأخضر على الكثير من الألياف.

البروكلي: يحتوي البروكلي على 132 ملغ من فيتامين C، بالإضافة لاحتوائه على الألياف وأظهرت الأبحاث أنه يقي من السرطان.

الفراولة: كوب واحد من الفراولة يحتوي على 84.7 ملغ من فيتامين C، بالإضافة إلى جرعة صحية من حمض الفوليك وغيره لتقوية صحة القلب، وتساعد أيضا الفراولة على تبيض الأسنان.