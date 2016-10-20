إليكم مواصفات ساعة سامسونغ “Gear S3” الجديدة

كشفت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية النقاب عن ساعتها الذكية ” Samsung Gear S3″ الجديدة رسميا خلال معرض التكنولوجيا ” IFA”.

وفي الوقت الذي تعاني فيه الشركة من انتكاسة كبيرة جراء حوادث احتراق هواتفها “سامسونغ نوت 7″ طرحت ساعة ذكية جديدة كليا بمواصفات مميزة أملا منها في تعويض تلك الخسائر.

ونشرت بعض المواقع تسريبات عن أهم مزايا تلك الساعة التي قد تصبح من أكثر الساعات الذكية شعبية بين محبي التكنولوجيا.

وبحسب التسريبات تأتي ” Gear S3″ بتصميمين مختلفين قد يناسبان أذواق الكثير من المستخدمين.

أما أهم الميزات الأساسية للساعة الجديدة فهي مقاومتها للماء، إضافة إلى خاصية تحديد المواقع ” GPS” و ميزة الدفع عن طريق التماس باستخدام خاصية ” N F C”.

كما زودت الساعة الجديدة بشاشة AMOLED دائرية بمقاس 1.3 بوصة تمكن المستخدم التنقل بين التطبيقات والرسائل بسهولة، وتكفي بطارية لـ 4 أيام.

من جانبها لم تذكر شركة سامسونغ أية تفاصيل إضافية عن الساعة المتوقع طرحها في الأسواق قريبا.