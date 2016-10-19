إليكم مواصفات هاتف A5 الجديد من سامسونج

حصل هاتف سامسونج جلاكسي A5 إصدار 2017 على ترخيص الواي فاي.

ووفقا لما نشره موقع GSM الهندي، فإن كلا من نسختي الهاتف سواء ذات شريحة واحدة أو شريحتي اتصال واللذين يحملان الأرقام الكودية SM-A520F and SM-A520F/DS تم ترخيصهما، كما كشفت القوائم أن الهاتف يعمل بنظام التشغيل أندرويد مارشميلو 6.0 خارج الصندوق.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى، فإن الهاتف يمتلك معالج Exynos 7880 SoC، مع شاشة 5.2 بوصة، وذاكرة وصول عشوائي 3 جيجا بايت، بالإضافة إلى كاميرا رئيسية في الخلف بقوة 13 ميجا بيكسل، وبطارية كبيرة بقوة 3,000mAh.