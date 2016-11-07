إليكم هذه الأطعمة لتنظيف شرايين القلب

نشر موقع healthycures قائمة بمجموعة أطعمة صحية قادرة على تنظيف شرايين القلب ومنع الجلطات جاءت على الشكل الآتي:

1– سمك السلمون: يعتبر سمك السلمون من أكثر الأطعمة التي لها فائدة لصحة القلب حيث يحتوي على العديد من الأحماض الدهنية القادرة على القضاء على الكوليسترول وخفض مستويات الدهون الثلاثية في الدم.

2-عصير البرتقال: يحتوي عصير البرتقال على الكثير من المواد المضادة للأكسدة التي يمكنها دعم الأوعية الدموية، والقادرة على خفض ضغط الدم المرتفع. وينصح خبراء التغذية بشرب 2 كوب من العصير يوميا للحصول على الجرعة اللازمة من فيتامين “C” الذي يترك تأثيراً إيجابياً على صحة القلب.

3- القهوة: أثبتت العديد من الدراسات أن شرب من 2 إلى 4 أكواب من القهوة يومياً يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 20٪.

4- المكسرات: يعتبر اللوز والجوز من المكسرات التي تحتوي على العديد من الدهون الصحية بما في ذلك الأحماض الدهنية خاصة أوميغا 3 والدهون غير المشبعة، التي لها القدرة على القضاء على الكولسترول وتحسين الذاكرة والمفاصل.

5- بودرة الكركم: الكركم ويحتوي على نسبة عالية من مادة “الكركمين” وهو مركب نشط يساعد على تقليل التهاب الأنسجة ومنع تخزين الدهون في الجسم.