“إل جي” تكشف عن أنحف شاشة تلفزيون في العالم

أزاحت شركة “إل.جى” الكورية الستار عن أحدث شاشات “إل سي دي” والتي لا يتعدى سمكها 2,57 ملليمتر، يمكن تعليقها على الحائط مغناطيسيا.

فقد وقعت شركة “إل جي” الكورية على خطة إنتاج تلفزيون أوليد دبليو (OLED W) ذو الشاشة متناهية الدقة تقع في 65 بوصة ولا يتعدى سمكها 2,57 ملليمتر، ويمكن تعليقها بسهولة على الجدار مغناطيسيا لتتحول المشاهدة تجربة فريدة وكأنك تنظر من خلال النافذة إلى عالم آخر.

وأوضح المسئولون بالشركة أنه لم يتم تحديد السعر التي سيطرح به التلفزيون حتى الآن، كما أشار فنيون بالشركة الكورية إلى أنه تجنبا للكابلات، تم تطوير الشاشة لتحتوي على كابل واحد يدير شريط الصور، كما يمكن الاستعانة بالكابلات العادية التقليدية.