إنارة الأماكن الحيوية في سلمية بالطاقة الشمسية

ركب مجلس مدينة سلمية بمحافظة حماة 120جهاز انارة شوارع مع مدخراتها تعمل على الطاقة الشمسية بما يؤمن الانارة للمواقع الحيوية فى المدينة خلال فترات التقنين الكهربائى .

وأوضح رئيس مجلس المدينة المهندس عبد الكريم الشمالى فى تصريح له أن أعمال التركيب مستمرة لهذه الاجهزة مع بطارية بنوعية ممتازة حيث بإمكانها العمل على مدار 10 ساعات متواصلة لافتا الى أنه تم اختيار مواقع تركيب الاجهزة والتى شملت سبع حدائق اضافة الى الساحة الرئيسية ومفارق الطرق والدوارات الخطرة والشوارع الرئيسية.

وكشف أنه تمت مخاطبة مؤسسة الاغا خان من أجل تزويد المجلس بأجهزة اضافية من أجل تغطية أكبر مساحة ممكنة من شوارع المدينة للمساهمة فى اعادة احياء الاسواق والتخفيف من الاثار السلبية لانقطاع الكهرباء مبينا أن حاجة سلمية حاليا نحو 300 جهاز اضافى كى يتم انارة جميع المفارق والشوارع ومناطق التجمعات السكنية.