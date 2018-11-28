إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية

حمص- صديق محمد

انتهت دائرة الإنارة في مجلس مدينة حمص من إنجاز المرحلة الأولى من تركيب شبكة الإنارة بالطاقة الشمسية لشارع الأهرام ابتداء من دوار النزهة وحتى دوار مساكن الشرطة، وتمّ تركيب الألواح والأجهزة والأعمدة اللازمة، ولم يبقَ سوى تركيب المدخرات حسب رئيس الدائرة محمد بزناوي، موضحاً أنه سيتمّ تركيب المدخرات تحت الأرض ضمن علب حماية خاصة ومن ثم توصيل الشبكة، لافتاً إلى الانتهاء من تركيب الألواح والمدخرات على طريق الشام ابتداء من دوار الرئيس وحتى دوار 8 آذار، ومن المتوقع أن يتم تشغيل الإنارة في الشارعين المذكورين خلال الأسبوع القادم، مشيراً إلى أن الدائرة تنفّذ حالياً عقد تركيب أجهزة وصيانة في الشوارع والساحات والأماكن المأهولة في حي الوعر وإصلاح الأعطال الموجودة.