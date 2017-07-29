إنتر ميلان يهزم تشيلسي ويحرز كأس الأبطال الدولية الودية

فاز إنتر ميلان الإيطالي على تشيلسي الإنجليزي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما، اليوم السبت، على الملعب الوطني، في مدينة كالانغ السنغافورية، ضمن بطولة كأس الأبطال الدولية الودية.

وأحرز ثنائية أفاعي ميلانو كل من، المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش والكرواتي إيفان بيريشيتش، عند الدقيقتين (45 و53) على الترتيب، بينما جاء هدف تشيلسي الوحيد بـ “نيران صديقة” سجّله الفرنسي جيفري كوندوغبيا، لاعب إنتر ميلان، خطأ في مرماه، بحلول الدقيقة 74 من زمن اللقاء.

وحقق إنتر ميلان، انتصاره الثالث على التوالي، وذلك، بعد فوزه على كل من ليون الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، على الترتيب.