إنتصارات حلب وتدمر.. “فيرتيغو” في “سي أن أن” و “فوكس نيوز”؟!

أقدمت شبكة “سي أن أن ” على تحريف كلام طفل من مدينة حلب في شريط مصور بثته الشبكة، وهو ما اعتادت عليه وسائل الإعلام الأمريكية في سياستها المغرضة تجاه سورية من بث الأكاذيب وتحريف الحقائق بما يخدم خطط وسياسة واشنطن الداعمة للإرهاب في سورية وعدد من دول المنطقة.

وفي الشريط المصور يقول الطفل: “خفنا نموت من الجوع.. نموت من الجوع”، لتترجمه “سي ان ان” إلى: “خفنا م ن الموت جوعا.. وخفنا كذلك لأن قنابل قوية كانت تتساقط”.

كما بثت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية صورة مأخوذة بواسطة الأقمار الاصطناعية، زعمت أنها توثق دخول إرهابيي “داعش” مرة أخرى لمدينة تدمر في ريف حمص، بينما الصورة هي لخروج مدنيين من أحياء حلب الشرقية مؤخرا.