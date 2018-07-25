إنجاح انتخابات الإدارة المحلية “حزبياً”

حلب – معن الغادري

في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات الإدارة المحلية التي ستجري في السادس عشر من شهر أيلول القادم التقى وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس حسين عرنوس مع قيادات الشعب والفرق الحزبية. وأكد المهندس عرنوس على أهمية هذا الاستحقاق الديمقراطي الذي يثبت للعالم أجمع أن نجاحه أكبر دليل على تعافي سورية من الإرهاب وبدأت عملية البناء والإعمار، لافتاً إلى ضرورة زج كل من يجد في نفسه القدرة على خدمة الوطن والمواطن وحث جميع الوطنيين من كافة الفئات للترشح لتوسيع قاعدة الاختيار.

بدوره أشار أمين فرع حلب للحزب فاضل نجار إلى أهمية الاستحقاق الديمقراطي، مبيناً أنه سيتم تقييم قيادات الشعب والفرق الحزبية بناء على نجاح هذا الاستحقاق، داعياً الجهاز الحزبي لحث المواطنين على الترشح وخاصة في الريف لإنجاح هذا الحدث. واستعرض محافظ حلب حسين دياب التعليمات الانتخابية لهذا الاستحقاق والثبوتيات المطلوبة، وعدد الدوائر الانتخابية لمجالس المحافظة ومدينة حلب والمدن في الريف والبلدات والبلديات، موضحاً أن عددها /174/ دائرة انتخابية لاختيار /2308/ مرشحين. حضر اللقاء وزير السياحة المهندس بشر يازجي.