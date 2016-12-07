إنجازات جديدة للجيش في حلب.. والتقدم مستمر

يواصل الجيش العربي السوري والققوات الرديفة له التقدم المستمرة بالسيطرة على أحياء جديدة من حلب وتطهيرها من رجس الإرهابيين.

وأعلن مصدر عسكري أن: «وحدات من الجيش والقوات المسلحة أعادت الأمن والاستقرار بشكل كامل إلى أحياء باب الحديد وشارع باب النصر وجادة الخندق والحميدية وقاضي عسكر وشارع نورالدين الزنكي والمشاطية وكرم الجبل في مدينة حلب».

وأضاف المصدر أن: «وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة تواصل تقدمها في الأحياء شرق حلب وتعيد الأمن والاستقرار إلى أحياء الجديدة والفرافرة وأقيل وقسطل الحرامي وبيت القناص والصالحين».

وبهذه الإنجازات يكون الجيش قد طرد المسلحين من حوالي 85% من المناطق التي كان يسيطر عليها في مدينة حلب.