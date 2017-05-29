إنجاز اتفاق التسوية في حي برزة بإخلائه من جميع المظاهر المسلحة

أعلن محافظ دمشق إنجاز اتفاق التسوية في حي برزة القاضي بإخلائه من جميع المظاهر المسلحة تمهيدا لعودة جميع مؤسسات الدولة إليه.

وأشار المحافظ بشر الصبان في تصريح صحفي له اليوم إلى أنه “تم اليوم تنفيذ المرحلة الأخيرة من اتفاق التسوية في حي برزة” مبينا أنها تضمنت “خروج 1012 شخصا بينهم 455 مسلحا رفضوا اتفاق التسوية في الحي”.

وتم تنفيذ اتفاق التسوية في حي برزة على مدى نحو 20 يوما وخرج خلاله جميع المسلحين وبعض أفراد عائلاتهم الرافضين لاتفاق التسوية باتجاه الريف الشمالي.

وتحرص الحكومة السورية على تعزيز المصالحات المحلية في مختلف المناطق بالتوازي مع عمليات الجيش والقوات المسلحة المتواصلة لاجتثاث الإرهاب التكفيري وإعادة الأمن والاستقرار إلى عموم الأراضي السورية.

وأعادت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوات الرديفة في الـ 15 من الجاري الأمن والاستقرار إلى منطقة القابون والمزارع المحيطة بها المتاخمة لمنطقة برزة بعد سلسلة عمليات دقيقة كبدت خلالها إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات المرتبطة به خسائر كبيرة في العديد والعتاد.